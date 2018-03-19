Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что недоволен предварительными результатами президентских выборов России. В соответствии с этими данными после подсчета половины бюллетеней он набирает 6,34% голосов, отставая от второго места, на котором находится представляющий КПРФ Павел Грудинин (13,39%), сообщает РБК.

Объясняя свое недовольство, Жириновский сказал, что на выборах «нет равных условий для всех кандидатов». Помимо этого, лидер ЛДПР заявил о вбросах бюллетеней на участках по всей стране. Жаловаться на это, по мнению Жириновского, бесполезно.

Владимир Жириновский в шестой раз участвовал в президентских выборах: больше него никто свою кандидатуру не выдвигал. Наивысшего результата он добился в 2008 году, когда заручился поддержкой 9,35% пришедших на выборы избирателей.

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