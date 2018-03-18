Житель Лянкярана поступил в больницу с перерезанным горлом.

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован на участке, именуемом «Микрорайон». Житель города Али Ильхам оглу Ягубзаде 1999 г.р. был доставлен родственниками в больницу с резанной раной в области горла. Ему экстренно была оказана необходимая медицинская помощь.

По сообщению, инцидент произошел на почве семейного конфликта. В ходе конфликта находящийся в нетрезвом состоянии отец семейства Ильхам Ягубзаде нанес сыну рану в область горла стеклянной бутылкой.

По факту ведется расследование.

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