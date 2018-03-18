Азербайджан и Иран подпишут соглашение по инвестированию в железную дорогу Решт-Астара. Об этом в воскресенье сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«В ходе моего визита в Азербайджан будет подписана сделка по совместным инвестициям в железную дорогу Рашт-Астара», — сказал Рухани журналистам в Тегеране (цитата по «Тренду»).

Отметим, что в конце марта ожидается визит президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Визит, предположительно, состоится 28 марта. Ожидается, что в рамках визита Хасан Рухани также посетит Нахчыванскую Автономную Республику и Нефтчалу.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.

Minval.az