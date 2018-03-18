Опубликованы результаты экзитполов выборов президента России, которые прошли 18 марта.
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), действующий президент России Владимир Путин набирает 77% голосов, Павел Грудинин — 11,8% голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 5,9%, за Ксению Собчак — 1,8%.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путин набирает 73,9% голосов, Павел Грудинин — 11,2% голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 6,7%, за Ксению Собчак — 2,5%.
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