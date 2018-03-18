Федерация спортивного боулинга Азербайджана провела в Бакинском развлекательном центре шестой тур чемпионата Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

Первое место в Лиге «A» занял Вусал Джафаров, на второй строчке расположился Рамиль Гамидов, а третье место за Эльханом Фейзуллаевым.

В Лиге «Б» первое место за перспективным спортсменом Озелом Алескерли. На втором месте Кенан Исмаилов, «бронзу» же завоевал Афиг Агаев.

Стоит отметить, что Федерация спортивного боулинга Азербайджана изменила регламент. В нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, спортсмены отыграют восемь туров, а не шесть.

Стали известны и даты предстоящих соревнований. Так, 1 апреля Федерация спортивного боулинга Азербайджана совместно с боулинг-клубом ONTOP (расположен в Гянджлик Молл) проведут седьмой тур чемпионата Азербайджана по боулингу.

22 апреля в Бакинском развлекательном центре пройдет 8-й, заключительный тур, а 13 мая Федерация проведет турнир на Кубок Республики.

Отметим, что спонсором шестого тура стала компания Part-a-Part («Большой праздник»), а информационную поддержку оказали Minval.az, ExtraTime.az, 1news.az, Sportbox.az и Kaspiy.az.

Minval.az