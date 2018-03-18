Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России. Об этом, как пишет RT, заявили в пресс-службе французского МИД.

«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Франция «не признаёт проведение президентских выборов России» на территории Крыма.

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