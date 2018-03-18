Сегодня после однодневного выходного возобновились партии турнира претендентов в Берлине. Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, в рамках седьмого тура Шахрияр Мамедъяров играл черными против Александра Грищука.

Однако борьбы в партии не получилось. Уже на 16-ом ходу гроссмейстеры подписали мирное соглашение.

На этом для Шахрияра Мамедъярова завершился первый круг турнира. После семи партий у азербайджанского гроссмейстера 4,5 очка. 4 очка пока у Фабиано Каруаны, он играет с Левоном Ароняном. В остальных партиях, Владимир Крамник играет с Дин Лижэнем, а Сергей Карякин с Уэсли Со.

Завтра пройдут партии 8 тура, где Шахрияр белыми будет играть с Сергеем Карякиным, которого обыграл в первом туре.

Minval.az