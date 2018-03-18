Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым. Об этом он заявил в своем обращении к участникам марша за импичмент на Майдане в Киеве, сообщает украинский телеканал NEWSONE.

«Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз», — сказал Саакашвили. После этого связь прервалась.

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