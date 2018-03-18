Корреспондент «Дождя» Василий Полонский поговорил с независимым наблюдателем Андреем Шишкиным, который рассказал о том, как произошел вброс на участке №1126 в Махачкале в то время, как наблюдателей избивала толпа неизвестных.

Шишкин рассказал, что услышал о нападении на наблюдателей на соседнем избирательном участке после вброса. После того, как Шишкин помог установить порядок на участке, он вернулся на свой участок №1126, и там произошло то же самое. Кто-то из толпы схватил его за руку. В ответ на просьбу его не трогать, начались грозы в его адрес. По словам наблюдателя, в тот момент был на участке находился лишь один полицейский. После этого началось избиение — Шишкин рассказал, что его и второго наблюдателя неизвестные схватили, повалили на землю, вытащили в коридор и утащили в соседнее помещение. В этот момент, по словам наблюдателя, был совершен вброс.

Minval.az