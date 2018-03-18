Рамин Джафаров по прозвищу Рикман, как он сам представился, пришел к посольству РФ в Баку с букетом цветов и просьбой дать ему возможность проголосовать.

На избирательном участке номер 8017, действующем при посольстве России в Баку, Sputnik Азербайджан пообщался не только с россиянами, но и встретил гражданина Азербайджана с букетом цветов в руках, у которого, по его словам, сегодня двойной праздник — день рождения и выборы президента РФ.

«Сегодня у меня праздник. Великий российский народ выбирает главу государства, и я не мог не поддержать этот народ. Если бы мне предоставили возможность проголосовать, то 18 марта стал бы для меня самым счастливым днем», — заявил Джафаров.

Сотрудники посольства разъяснили жителю Баку, что он, как гражданин Азербайджана, а не России, проголосовать не сможет. Однако, Джафаров настаивал на своем и стоял в очереди вместе с готовящимися проголосовать гражданами РФ.



Minval.az