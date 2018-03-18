Сорок шесть турецких военнослужащих погибли с начала операции в Африне.
Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом говорится в сообщении генштаба ВС Турции.
Сообщается, что 225 военнослужащих получили ранения.
Minval.az
Сорок шесть турецких военнослужащих погибли с начала операции в Африне.
Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом говорится в сообщении генштаба ВС Турции.
Сообщается, что 225 военнослужащих получили ранения.
Minval.az
Дата: 2018/03/18 18:56
Раздел: Мир
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