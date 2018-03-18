Визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, не повлияет на стратегическое партнерство между Вашингтоном и Баку, сказал Trend в воскресенье экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

«Это не первый визит Саакяна в США. Более того, у него нет абсолютно никакого спонсорства от правительства США. Как и в прошлом, у него не предполагается никаких встреч с должностными лицами в правительстве США, кроме, возможно, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, и то не на официальном уровне. Таким образом, эти действия Саакяна, что правительство США рассматривает как частный визит, не должно оказать никакого влияния на стратегические отношения между Азербайджаном и США», — сказал Брайза.

Кроме того, по его мнению, возможна его встреча с некоторыми членами Конгресса США, таким как сенатор Роберт Менендез.

«Но Менендез уже много лет находится под следствием ФБР из-за коррупционной деятельности и вскоре предстанет перед судом. Из моего личного опыта я скажу, что он препятствовал утверждению меня в качестве посла в Азербайджане. Он находится под влиянием злобного и ненавистного Армянского национального комитета Америки, чей предыдущий президент является осужденным преступником. Поэтому я не стал бы придавать особое значение каким-либо встречам Саакяна с коррумпированным Менендезом», — добавил Брайза.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Minval.az