Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят марш за отставку президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что после шествия участники митинга отправятся к Европейской площади к дому Порошенко в Козине.

По данным издания, активисты уже успели разобрать на майдане Независимости металлоконструкции, установленные там ранее.

Уточняется, что на связь со своими сторонниками вышел и сам Саакашвили. При этом не уточняется, была ли это лишь аудиосвязь или же была налажена и видеотрансляция.

Minval.az