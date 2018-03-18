В Киеве на Майдане Независимости проходит акция против проведения выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщила «Украинская правда».

В митинге участвуют около 50 человек. Они держат плакаты «Путин = Гитлер», «Хутин пуй – в Бурятию дуй», «Выборам агрессора в Украине не быть», «Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам» и «Крым – это Украина».

Активисты принесли чучело в костюме с фотографией лица президента РФ Владимира Путина и скандировали «Путин, вон из Крыма!». Позже это чучело митингующие сожгли.



В день президентских выборов в России возле Генерального консульства РФ на улице Максимилиановской в Харькове проходит акция протеста, сообщает «МедиаПорт».

К российскому консульству пришли члены организаций «Правый сектор» и ВО «Свобода». К акции протеста планирует присоединиться также батальон «Східний корпус». Проезд по улице закрыт.

Активисты принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске президента России Владимира Путина, который установили возле входа в консульство рядом с плакатом «Россия = война. Выборы на крови».

Вход в здание охраняют несколько десятков полицейских. Желающих проголосовать журналисты пока не видели.

Minval.az