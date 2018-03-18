Съемочная группа Sputnik побывала на избирательном участке номер 8017 при посольстве России в Баку и пообщалась с россиянами, пришедшими проголосовать на выборах президента РФ.

Голосование на выборах президента России в Азербайджане проходит при большой активности избирателей. Перед посольством России в Баку выстроилась очередь из обычных граждан, сотрудников посольства и других ведомств. Также здесь голосует российская сборная по академической гребле.

Одна из самых пожилых избирательниц — 93-летняя бабушка отметила, что с молодости привыкла приходить на выборы и выполнять свой гражданский долг.

Временный поверенный в делах РФ в Баку Олег Мурашев поблагодарил всех граждан РФ, которые проявляют в этот день политическую активность.

На 15:00 по бакинскому времени на избирательном участке номер 8017 при посольстве России в Баку проголосовали более 1000 человек, сообщили в дипломатическом ведомстве.



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Minval.az