В Африне не осталось боевиков, они все бежали, сказал Sputnik один из командиров дивизии «Султан Мурад», входящей в состав Сирийской освободительной армии (ССА) Халит Фейяд (Halit Feyad). Его слова приводит «Спутник».

Вооруженные силы (ВС) Турции и подразделения Сирийской освободительной армии (ССА) вошли в сирийский Африн, установив над городом полный контроль.

Командир рассказал, что в настоящее время они находятся в Африне, где сегодня утром ими была проведена военная операция.

По его словам, в результате ожесточенных столкновений им удалось освободить Африн от боевиков YPG (сирийское крыло считающейся террористической в Турции и Азербайджане Рабочей партии Курдистана).

«В ходе столкновений мы убили большое количество бойцов YPG. Сейчас мы проводим зачистку в городе. Турецкие ВС также вместе с нами находятся в городе», — рассказал он.

Фейяд отметил, что бойцы YPG бежали в Кобани и Камышлы. В настоящее время городе никого из них не осталось.

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