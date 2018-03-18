18 марта россияне в четвертый раз утвердят президентом Владимира Путина, однако это не является выборами. Об этом в колонке для «Радіо Свобода» пишет политический обозреватель Виталий Портников.

«Перед этими выборами многие говорили о том, что Путин обречен на победу. Что он победил бы и на честных выборах. Что никакой реальной альтернативы действующему президенту просто нет. Как нет сильной оппозиции. Что общество просто не хочет изменений – такое уж оно архаичное, консервативное, шовинистическое», – рассказал публицист.

Он отметил, что с этим утверждением можно было бы согласиться, если бы в 1991 году Россия не избрала своим президентом Бориса Ельцина, которого тогда поддерживали демократы, а не представители правящей коммунистической партии.

«В России в 1991 году было реальная политическая конкуренция, созданная перестройкой и гласностью. Были различные средства массовой информации. Была дискуссия в обществе. И россияне начали верить в то, что их голос, их мнение чего-то стоят. Такая ситуация продолжалась пять лет – до следующих президентских выборов, когда государство и олигархи объединились под предлогом не допустить коммунистического реванша, не дать лидеру КПРФ Геннадию Зюганову победить», – считает Портников.

Он пояснил, что коммунистический реванш в России остановили ценой симбиоза государства и олигархата.

«В 1996 году было очевидно отличие Ельцина от Зюганова. А вот что в 2000 году отличало Путина от еще одного чекиста – Евгения Примакова, которого не допустили к борьбе за президентский пост? Да, тогда одни олигархи поддерживали Путина, другие Примакова, но все вместе – КГБ. И когда один из воспитанников Лубянской площади выиграл, он стал не президентом – правителем России», – подчеркнул журналист.

По мнению Портникова, российское общество уже два десятилетия живет в атмосфере полного отсутствия конкуренции, которой не было и в советские времена.

«Россияне просто дышат отравленным воздухом и считают, что другого не существует. Почему тогда мы удивляемся, что общество не желает перемен, если никто не рассказывает ему об этих изменениях? Почему думаем, что кто-то не будет отравлен шовинизмом, если живет в обществе, где все – от телеведущих до лидеров мнений, писателей и актеров – убеждают, что черное – это белое, а война – это мир?» – продолжил он.

По словам Портникова, через три года после краха СССР, когда в Украине уже была постсоветская неразвитая демократическая республика, в России думали, как вернуться к монархии и называли Ельцина «царем Борисом».

«Да, Ельцин царем так и не стал, однако Путину захотелось стать императором. Императором, который не только захватывает чужие территории, но и лишает собственных сограждан самой возможности думать и выбирать. Поэтому оккупированы не только Крым и часть Донбасса, Абхазия и Осетия или Приднестровье. Сама Россия также оккупирована. Страна, граждане которой не способны распоряжаться собственным будущим, не может считаться свободной», – подытожил он.

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