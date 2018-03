Британия в понедельник, 19 марта, передаст образцы вещества «Новичок», которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Завтра эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами, они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями», — рассказал министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в интервью ВВС.

UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia’s response to nerve agent attack a «mixture of smug sarcasm and denial» and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marr https://t.co/UjqlRZwAx6 pic.twitter.com/wEKgwPDaKi

