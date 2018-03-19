Все мероприятия с участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в субботу и в воскресенье отменены из-за болезни и непродолжительной госпитализации министра.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми.

«В связи с протеканием и тяжестью заболевания, которое у Зарифа началось вчера, в связи с которым он был госпитализирован на несколько часов, и необходимостью отдыха, который ему прописали врачи, все запланированные на субботу и воскресенья мероприятия министра отменены», — заявил в воскресенье Касеми.

По его словам, в воскресенье у Зарифа была запланирована встреча с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алави.

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