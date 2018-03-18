Российских политиков и олигархов могут обязать раскрыть данные о принадлежащей им собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов, позволивших им совершить эти приобретения. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в британском парламенте.

По данным СМИ, с подобной инициативой выступили представители Социал-демократической лейбористской партии и либерал-демократов, которые заявили, что некоторые российские чиновники и олигархи владеют в Великобритании недвижимостью по меньшей мере на 1,1 миллиарда фунтов, причем эта цифра может быть существенно занижена из-за применения офшорных схем.

Издание отмечает, что британские власти также собираются ввести «поправки Магнитского» к законопроекту об отмывании денег и тем самым воспрепятствовать въезду в Великобританию лиц, замешанных в коррупции или нарушению прав человека.

Ухудшение отношений России и Великобритании произошло на фоне скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту. В связи с этим британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

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