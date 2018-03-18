Известный российский журналист и публицист Андрей Шипилов на своей странице в Фейсбуке поделился информацией относительно противостояния между Москвой и Лондоном, свидетельствующей об объявлении войны российскому бизнесу в мире.

Отметим, что ухудшение отношений России и Великобритании произошло на фоне скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту. В связи с этим британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

«1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовскую Аравию).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении гражданства Кипра российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициации расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание, на которое в экстренном порядке вылетели представители ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интернету, сегодня с утра были подвергнуты кибератаке», — написал Шипилов.

Впрочем, пока неизвестно, насколько данная информация соответствует действительности. Однако, вместе с тем газета The Guardian со ссылкой на источники в британском парламенте пишет, что российских политиков и олигархов могут обязать раскрыть данные о принадлежащей им собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов, позволивших им совершить эти приобретения.

По данным СМИ, с подобной инициативой выступили представители Социал-демократической лейбористской партии и либерал-демократы, которые заявили, что некоторые российские чиновники и олигархи владеют в Великобритании недвижимостью по меньшей мере на 1,1 миллиарда фунтов, причем эта цифра может быть существенно занижена из-за применения офшорных схем.

Издание отмечает, что британские власти также собираются ввести «поправки Магнитского» к законопроекту об отмывании денег и тем самым воспрепятствовать въезду в Великобританию лиц, замешанных в коррупции или нарушении прав человека.

Minval.az