В понедельник, 19 марта, в республике сохранится нестабильная погода. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов АР.

По прогнозам синоптиков, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах туман. Южный ветер будет усиливаться. Температура воздуха составит от четырех до семи, днем — 10-15 градусов тепла.

В ряде районов республики осадков не прогнозируется. Местами возможен туман, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем 15-20 градусов тепла.

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