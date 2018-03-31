Увидеть своими глазами звездопад, движение комет и далекие-далекие небесные тела, чей свет идет до Земли десятки тысяч лет… Звучит необыкновенно, не правда ли? Увы, не каждая обсерватория готова распахнуть свои двери для гостей, но кое-где можно побывать вполне официально. Так что если вам интересна астрономия и вы находитесь в поиске необычных впечатлений, то издание «Вокруг света» советует вам обязательно посетить одно их этих мест.

Молетская астрономическая обсерватория и Этнокосмологический музей (Молетай, Литва)

Молетская обсерватория была открыта на двухсотметровом холме в 1969 году. Сравнительно недавно место стало туристическим, а около здания с главным телескопом открылся также Этнокосмологический музей, выстроенный из стекла и металла и напоминающий настоящий звездолет, что весьма колоритно смотрится на фоне окрестных пейзажей.

Внутри — фрагменты метеоритов, артефакты, имеющие отношение к космосу, и многое другое. Посмотреть на звездное небо здесь можно и ночью, и днем.

Кстати, литовский Молетай популярен у туристов и сам по себе — здесь очень много живописных озер, а потому вокруг множество благоустроенных домов отдыха и отелей.

Абастуманская астрофизическая обсерватория (Абастумани, Грузия)

Это место будет интересно всем, кого, так или иначе, увлекает астрономия, ведь объект действительно легендарный. Обсерватория, основанная в 1932 году, стала первой в Советском Союзе и работает до сих пор. Более того, попасть на экскурсию сюда можно совершенно официально.

В 1890-е годы в Абастумани приехал великий князь Георгий Александрович, а с ним и видный петербургский астроном Сергей Глазенап, который привез с собой небольшой телескоп для личного пользования. Обнаружилось, что здешний воздух обладает особыми свойствами, и наблюдения за небесными телами гораздо проще и эффективнее. Спустя несколько десятилетий решено было построить на Кавказе обсерваторию.

Абастуманская обсерватория занимает довольно обширную территорию. Здесь есть несколько жилых зданий для сотрудников, большой парк, кафе. Также имеется канатная дорога. Экскурсии есть и дневные, и вечерние, и ночные. Проще всего добираться сюда из Ахалцихе.

Обсерватория Кека (Мауна-Кеа, Гавайи)

Телескопы этой обсерватории находятся на вершине потухшего вулкана. Здесь можно увидеть много интересного, к тому же для этого есть все условия: и изоляция, и значительная высота. А какая здесь смотровая площадка!

Обсерватория находится на высоте более четырех километров, поэтому подниматься сюда нужно не спеша.

Въезд разрешен только на полноприводном автомобиле, да еще и с обязательными остановками для акклиматизации. Также можно прийти сюда пешком в составе организованной группы. Маршрут — примерно 10 километров.

Обсерватория в пустыне Атакама (Чили)

Находится неподалеку от города Сан-Педро-де-Атакама. На самом деле обсерваторий здесь даже две. У одной телескоп направлен на север, у другой — на юг. Оптическая точность приборов чрезвычайно высока — с их помощью можно было бы увидеть зажженные фары автомобиля, находящегося на Луне.

Местные ученые постоянно получают новые данные и делают свежие научные публикации на основе увиденного. Но, несмотря на кипящую серьезную работу, сюда постоянно водят групповые экскурсии.

Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория (Казахстан)

Находится всего в часе езды от центра Алма-Аты на побережье роскошного, окруженного горами Большого Алматинского озера. Обсерватория открылась в 1957 году и долгое время называлась «Государственным астрономическим институтом имени Штернберга» (сокращенно — ГАИШ). Именно по аббревиатуре ее до сих пор знают местные, и именно ее следует употреблять, уточняя дорогу.

Добраться до обсерватории можно только на внедорожнике. Поблизости есть также гостевые дома, можно заказать и экскурсии, чаще всего это делается через местные аккредитованные туристические компании.

Обсерватория Гриффита (шт. Калифорния, США)

Эта частная обсерватория располагается на территории национального парка «Джошуа-Три», где соединяются две крупные пустыни — Мохаве и Колорадо. Сюда удобно добираться из Лос-Анджелеса.

«Гриффит» — это не столько научный центр, сколько туристический аттракцион. Здесь можно понаблюдать за звездным небом через телескопы, посетить интерактивные шоу и современные выставочные залы, принять участие в развлекательных программах. Программа будет интересна и детям, и взрослым.

Обсерватория получила свое имя в честь полковника Гриффита, филантропа и мецената, которому прежде принадлежали эти земли. По легенде, в начале прошлого столетия он посмотрел на звездное небо с одного из местных холмов и сказал, что если бы все люди могли насладиться этим зрелищем, то мир стал бы намного лучше. Гриффит пожертвовал землю под строительство обсерватории, которая сегодня превратилась в популярную туристическую достопримечательность.

Астрономическая обсерватория в Гиватаиме (Израиль)

Эта обсерватория — самая крупная и старейшая в Израиле, она существует с 1967 года и ориентирована не только на научные исследования, но и на популяризацию астрономии как науки.

В Гиватаимской обсерватории много образовательных программ, работают кружки для школьников, проводятся общедоступные лекции и мастер-классы, на которых можно научиться различать созвездия и собирать телескопы.

Впрочем, можно просто приехать сюда, чтобы понаблюдать за звездами. Особенный ажиотаж царит в обсерватории в дни солнечных и лунных затмений.

Обсерватория «Сфинкс» (Юнгфрауйох, Швейцария)

Самая высокогорная обсерватория Европы находится на высоте более 3,5 километра. В самом здании — несколько лабораторий, станция наблюдения и мощный телескоп; исследования проводятся почти непрерывно.

Туристы приезжают сюда не только ради экскурсий, но и чтобы воспользоваться уникальным лифтом, который поднимает пассажиров на вершину за 25 секунд. На вершине находится смотровая площадка, откуда открывается великолепный панорамный вид на заснеженные вершины Альп. Но и до самого лифта добираться весьма интересно — из Берна поездом по старинной железной дороге «Юнгфрау», которая была открыта еще в начале прошлого столетия.

Обсерватория Пик-дю-Миди (Франция)

Обсерватория Пик-дю-Миди — одно из отделений Университета Тулузы, сотрудники которого занимаются съемкой планет, Солнца и Луны, а также преподают.

Туристическая инфраструктура Пик-дю-Миди развита хорошо: здесь есть смотровая площадка с видом на Пиренеи (на фото), музей астрономии, кафе с летней террасой. Поблизости много гостевых домов, так как в расположенном неподалеку поселке Ла-Монжи находится отличный горнолыжный курорт. В самой обсерватории проводятся ночные экскурсии, а еще тут можно встретить рассвет. Помимо этого, попадание сюда — уже само по себе отменное приключение, так как вам предстоит поездка на фуникулере, нижняя станция которого находится как раз в Ла-Монжи.

Обсерватория-музей Сонненборг (Утрехт, Нидерланды)

Обсерватория Сонненборг расположена в Утрехте, в старинном здании, которое в XVI веке было частью городского бастиона. В Сонненборге находится один из старейших европейских телескопов, а первые наблюдения за звездным небом тут были начаты еще в 1853 году.

Интересно, что Сонненборг считается общественной обсерваторией, то есть наблюдать за звездами может любой желающий, но только в период с сентября по начало апреля. Доступные для вольных зрителей обозрения небесных тел проводятся по вечерам, актуальную информацию всегда можно найти на сайте обсерватории.

Minval.az