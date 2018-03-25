Они пьют вытянутый чай, штрафуют за комаров в квартире и дарят любимым пластмассовые цветы. Однако всем странностям сингапурцев есть логичное объяснение. Об этом сообщает «Вокруг света».

■ В Сингапуре четыре национальных языка: малайский (на нем исполняется гимн страны), английский, китайский и тамильский. Но многие говорят на пятом — синглише (креольский язык на основе английского). На синглише кофе называют kopi, а в зависимости от способа подачи напитка к слову добавляют различные дополнения.

■ Сингапурцы покупают обед, ориентируясь на рейтинг чистоты. Палатки на фудкорте делятся на категории — A, B или C. Самые чистые входят в категорию A. Но у многих популярных прилавков с большими очередями рейтинг B.

■ Продают палки для наказания детей.

■ Едят на десерт фасоль со льдом и травяным желе.

■ Пьют «вытянутый чай» — так переводится с малайского Teh tarik. Чай со сгущенным молоком охлаждают, переливая из чашки в чашку с большой высоты (благодаря этому появляется пенка).

■ Не носят красное и черное в месяц голодных духов — «такая одежда может привлечь нечисть». Чтобы отвести зло от себя, жгут бумажные чучела. А умершим предкам преподносят тем же способом подарки — «деньги», «автомобили» и «дома» из папье-маше. Для этого во дворах стоят железные бочки.

■ Покупают на аукционе право владения автомобилем на 10 лет (60 000 SGD). Отдельно приобретают номера и парковочные места (у дома и у места работы), иначе автомобилем пользоваться не разрешат.

■ Дарят искусственные цветы. Пластик — это красиво и долговечно, а срезанные живые цветы вянут, напоминая о быстротечности жизни. Их приносят на похороны.

■ Называют свой город Fine Сity. Это игра слов: fine означает не только «прекрасный», но и «штраф». В стране много правил, за нарушение которых придется заплатить. Например, штраф в 200 долларов США можно заплатить за воду в блюдце под цветочным горшком — она привлекает комаров, переносящих лихорадку денге.

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