Сегодня в Берлине пройдет седьмой тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», в очередной игровой день наш соотечественник встречается с Александром Грищуком. Шах идет в лидерах турнира, тогда как россиянин отстает на очко.

Седьмой тур турнира претендентов:

Александр Грищук (Россия) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Владимир Крамник (Россия) – Динг Лирен (Китай)

Левон Аронян (Армения) – Фабиано Каруана (Италия)

Сергей Карякин (Россия) – Уэсли Со (США)

Турнирная таблица: Каруана, Мамедъяров — по 4 очка, Крамник, Грищук, Динг Лирен — по 3, Со, Аронян — по 2,5, Карякин — 2.

Minval.az