Представители Азербайджана принимают участие в миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ за выборами. Более того, именно представителю Азербайджана на этих президентских выборах в России выпала честь выступать координатором миссии от Межпарламентской ассамблеи Содружества – им стал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров. Также Азербайджан в миссии представлен заместителем председателя комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Рауфом Алиевым, а также заместителем генерального секретаря Совета МПА СНГ – полномочным представителем Милли Меджлиса Айдыном Джафаровым.

Миссия сегодня посещает ряд избирательных участков в центре Москвы. Задача – следить за ходом выборов, чтобы они проходили в соответствии с Конституцией РФ, демократично и прозрачно, а также в случае возможных нарушений процедуры — фиксировать их. Как сообщает корреспондент «Москва-Баку», так, уже в 7.45 утра миссия посетила избирательный участок № 3 на Новом Арбате в здании Универсального выставочного зала Правительства Москвы, чтобы дать старт голосованию на нем. Наблюдателя осмотрели помещение, проверили соответствие организации работы участка закону, проверили урны для голосования, после чего объявили участок открытым. Между тем на участке уже выстроились очереди желающих отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Миссия понаблюдала за процессом голосования.

«Только что мы с вами стали свидетелями того, как открываются урны на избирательном участке № 3. Все прозрачно, процесс голосования соответствует Конституции РФ и избирательному законодательству РФ. При нас на камеры урны открыли, проверили, все нормально, они чистые. Никаких замечаний нет. Все организовано на высоком уровне», — констатировал Зияфет Аскеров.

На вопрос, чувствует ли Зияфет Аскеров особую ответственность за работу миссии МПА СНГ в связи с тем, что именно представитель Азербайджана в его лице был назначен координатором миссии, Аскеров ответил, что это было решение председателей парламентов стран СНГ. «Я же этому решению подчиняюсь. Конечно, то, что представителю Азербайджана было доверено возглавить такую почетную миссию – радует вдвойне, это и двойная ответственность». Аскеров особо отметил, что сегодня народ России выберет своего президента. И мы, все государства СНГ, с этим президентом, конечно, будем сотрудничать».

На вопрос, можно ли говорить о том, что Азербайджану как стратегическому партнеру России важно видеть РФ стабильной, cильной страной, Аскеров отметил, что, безусловно, стабильность важна для любого государства. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы и в России, и в Азербайджане, и в других странах СНГ была стабильность, потому что без стабильности нет развития. Есть развитие – есть стабильность, работает экономика. Работает экономика – значит людям хорошо. Есть стабильность – есть все. Нет стабильности – ничего нет. Я считаю, что стабильность важнее всего. Мы все должны быть заинтересованы в этом. Слава Богу, в России на сегодняшний день стабильность есть, в стабильных условиях проводятся президентские выборы. Вчера докладывали наши коллеги по миссии, которые находятся в разных субъектах РФ, и сообщили, что и в других российских регионах ситуация спокойная, выборы организованы и проходят в соответствии с законодательством РФ. Желаем народу России успехов, чтобы они выбрали достойного президента», — заключил Аскеров.

Minval.az