В Российской Федерации система культа личности, которую президент Владимир Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для страны, но и для самого политика, заставляя его задуматься о будущих преемниках.

Глава РФ уже выбрал ряд чиновников 30-40 лет, и проводит им испытания, проводя через ключевые госдолжности, пишет «Апостроф», ссылаясь на мнение специалист по СНГ, старшего аналитика американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич.

«Наиболее заметными из них являются 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев, сын секретаря совета безопасности Николая Патрушева», — полагает эксперт.

По ее мнению, вероятность выбора одного преемника невелика, однако возможно, что российский лидер попробует превратить свою персонализированную систему в более коллективную, наподобие Политбюро времен позднего СССР.

Minval.az