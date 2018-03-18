Подозреваемые в нападении на ювелирный магазин на севере Москвы, забравшие украшения на 882 тыс. 431 долларов, задержаны.

Согласно сообщению ТАСС, ими оказались граждане Азербайджана.

«В настоящее время задержаны двое подозреваемых, оба граждане Азербайджана. Разыскиваются остальные члены банды», — сказал собеседник агентства.

Вечером 15 марта неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, д. 69, стр. 2. Угрожая персоналу магазина, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения на 50 млн рублей( 882 тыс. 431 долл. США), после чего скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Minval.az