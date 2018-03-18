Если Владимир Путин победит на президентских выборах, он будет нелегитимным главой государства, поскольку на выборы придут жители аннексированного Крыма. Как сообщает Апостроф, об этом заявил Слава Рабинович, российский блогер.

«Самой большой проблемой выборов в России является незаконное участие Путина как кандидата, вопреки ограничениям в российской Конституции. Аналогию голосования в Крыму, на непризнанной мировым сообществом территории, можно провести не только к теперешним президентским выборам, но и к выборам в российский так называемый парламент, которые тоже проводились на территории Крыма», — отметил Рабинович и напомнил, что в Госдуме работают депутаты из Крыма, и новое президентство Путина только еще больше усугубит ситуацию с легитимностью. Рабинович считает, что сами выборы проводятся незаконно.

«Они незаконны еще и потому, что незаконно не допустили Навального, а до этого убили, скорее всего, самого популярного кандидата, если не считать незаконно зарегистрированного Путина, – претендента на президентский пост Бориса Немцова», — добавил блогер.

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