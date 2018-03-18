Как показало исследование международной организации Oxfam, занимающейся проблемами бедности, и швейцарского банка Credit Suisse, около 82% всех благ, созданных в мире в 2017 году, сосредоточены в руках лишь одного процента населения планеты. Итальянские ученые, изучающие структуру доходов, разработали компьютерную модель, которая продемонстрировала: самые богатые люди в мире — отнюдь не самые талантливые, а просто очень удачливые. Почему экономике нужно более справедливое распределение богатств — в материале РИА Новости.

Богатства мира — в руках горстки людей

В экономике есть так называемое правило «80:20», то есть 80% мировых богатств принадлежит 20% населения. Как видим по последним данным, картина еще более удручающая.

Сегодня 42 богатейших человека в мире располагают теми же финансовыми средствами, что и все беднейшие слои населения планеты, а это 3,7 миллиарда человек. В 2009 году таких богачей было 380. И положение беднейшей половины человечества с тех пор не улучшилось.

Это вызывает вопросы о справедливости и заслугах: почему горстка людей прибрала к рукам чуть ли не все деньги мира?

Каждому — по способностям?

Одно из популярных объяснений гласит, что мы живем в обществе меритократии, в котором получаемое вознаграждение напрямую зависит от таланта, интеллектуальных способностей, усердия и других качеств человека.

Но тут возникает противоречие. Если богатства распределяются по экспоненте, то человеческие способности соответствуют нормальному распределению, симметричному относительно средних значений. Например, именно такой результат дают измерения уровня интеллекта с помощью IQ-тестов. Средний IQ — 100, но никто не обладает IQ 1000 или 10 000.

То же самое применимо и к прилагаемым усилиям, которые измеряются рабочими часами. Кто-то работает больше среднего, кто-то — меньше. Но никто не работает в миллиард раз больше, чем кто-либо другой. Когда же дело доходит до вознаграждения за труд, оказывается, что некоторые получают в миллиард раз больше, чем большинство.

Модель Плучино

Так какие же факторы выходят на первый план и определяют путь к богатству? Ответ дает работа Алессандро Плучино и его коллег из Университета Катании (Италия). Ученые создали так называемую модель человеческих талантов и того, как люди распоряжаются ими для реализации возможностей. И выяснили: ключевую роль играет удача.

В основе модели Плучино — структура из N человек, каждый из которых обладает определенным уровнем способностей (интеллект, компетенции, навыки). Эти способности распределены вокруг средних значений со средним отклонением. Получается, что люди могут быть одаренными в большей или меньшей степени, но никто не может быть в разы талантливее других.

Такое распределение справедливо и для остальных параметров. Например, все люди ниже или выше среднего, но нет никого, кто бы был ростом с муравья или, наоборот, с небоскреб.

Самые везучие, а не талантливые

Компьютерная модель отображает карьерный путь человека на протяжении 40 лет. За это время случаются различные события, которые можно использовать для обогащения, — если человек достаточно сообразителен и талантлив для этого. Но бывают и неудачи, препятствующие повышению благосостояния. И то и другое происходит случайным образом.

Мэвис Уончик, ставшая обладателем крупнейшего в истории выигрыша в лотерею в размере 758,7 миллионов долларов.

Модель повторяет распределение богатства в реальном мире. Выяснилось, что правило «80 к 20» выполняется, но 20% людей, которым принадлежит 80% богатств, — вовсе не самые одаренные. Высшая степень успеха не подкрепляется высшей степенью ума и таланта.

«Наша модель четко показывает, что основной фактор неравномерного распределения богатства — не талант, а просто везение», — констатировали авторы исследования.

Чтобы подкрепить свой вывод, ученые отсортировали людей по количеству счастливых и несчастливых событий, которые произошли на протяжении 40-летней карьеры. Оказалось, что самые успешные люди — самые удачливые, а самые бедные — самые невезучие.

Кроме того, с учетом фактора везения проанализировали эффективность различных подходов к финансированию научных разработок. Первый подход — финансирование распределяется среди всех исследовательских групп равномерно, второй — случайным образом среди группы ученых, третий — деньги дают в первую очередь тем, кто ранее уже достигал успешных результатов.

Как выяснилось, самая эффективная модель — когда средства распределяются равномерно среди всех ученых. На втором и третьем месте — стратегии, при которых деньги распределялись между 10% или 20% ученых случайным образом.

Перераспределение богатства

Эти результаты меняют привычные представления о коммерческом успехе и дают еще один аргумент сторонникам перераспределения богатств — в первую очередь через гибкие налоговые системы.

С одной стороны, миллиардеры полезны для экономики. Чем больше в стране бизнесменов — обладателей миллиардных состояний, тем выше подушевой доход и доля венчурных инвестиций в ВВП.

Но когда в их руках сосредоточена слишком большая часть национального богатства, экономика начинает страдать.

Дело в том, что состояния сверхбогатых людей продолжают расти и при подъеме экономики, и при ее спаде, что негативно влияет на ВВП, отмечают Томас Пикетти и Эммануэль Саез из Университета Беркли, авторы «Доклада о неравенстве в мире».

Они объясняют: аккумулированию капиталов одним процентом мировых супербогачей помогло серьезное снижение подоходного налога в США и европейских странах. Так, во время Второй мировой войны подоходный налог на богатейших граждан США достигал 94%, а сейчас он чуть менее 40%.

В последние десятилетия неравенство в доходах усиливалось почти во всех странах, но разными темпами, говорят экономисты. После 1980 года имущественное расслоение быстро росло в Северной Америке, Китае и Индии, более умеренно — в Европе.

Сосредоточение богатства на самой верхушке вносит огромный вклад в общее усиление неравенства. На этом фоне, предполагают ученые, в развитых и развивающихся странах будут лишь укрепляться «социалистические» настроения, а политики станут все активнее предлагать меры по перераспределению доходов между богатыми и бедными. Поэтому у сторонников прогрессивного налога на доходы есть все шансы добиться своего уже в ближайшие годы.

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