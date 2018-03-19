В Украине может произойти военный переворот. Такое мнение в колонке для сайта «Еспресо» выразил политический обозреватель Виталий Портников.

«Военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства – утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют. Их интересует сиюминутное воплощение ненависти в реальные действия. Какая разница, что будет после этого?» – написал он.

Портникову кажется ошибкой недооценивать то, что именно нардеп Надежда Савченко говорит о «целесообразности» переворота.

«Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием — такие, как Ленин или Троцкий. Но во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните: матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили… Да по сравнению с ними Надежда Савченко – выпускница Института благородных девиц», – заявил политический эксперт.

Он также напомнил о последствиях революции 1917 года – гражданской войне, Голодоморе и репрессиях.

Читайте также: Савченко рассказала о готовности военных Украины к госперевороту

Minval.az