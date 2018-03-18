В субботу 17 марта в VEGAS Кунцево с размахом отметили открытие торгово-развлекательного комплекса. Он стал третьим в Москве после ТРЦ Vegas на Каширском шоссе и в Мякинино.

Первый вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов рассказал о строительстве уже четвертого торгового центра под брендом Vegas. Его собираются открыть в 2020 году на Киевском шоссе. «Тема следующего проекта – Лондон. Там будут собственные Тауэр Бридж и Темза. Планируем в нем Аква парк и огромный детский развлекательный центр», — поделился с журналистом «Москва-Баку» Эмин Агаларов.

Дизайн VEGAS Кунцево выполнен в итальянском стиле, его посетители могут почувствовать себя в Италии благодаря копиям Пизанской башни и древнеримского Колизея, у подножия которого расположился каток «ЛЕДО».

В этот вечер любители фигурного катания пришли насладиться фрагментами сказочного ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». По словам Татьяны, она не смогла отказать Эмину, с которым дружит, и приехала с артистами показать фрагменты мюзикла. «Я думаю, те люди, что придут сегодня в VEGAS Кунцево, получат удовольствие и купят билеты, чтобы попасть на нашу сказку во Дворец спорта «Мегаспорт» с 24 марта по 1 апреля. Сейчас работаем по пять-шесть часов каждый день всей большой командой, чтобы порадовать зрителей», — рассказала фигуристка.

На вопрос корреспондента собираются ли устроители ледового шоу привезти его в Азербайджан, Татьяна ответила: «Хорошо бы показать наш спектакль в Баку, но это пока сложно. В ближайшее время планируем вывезти его в Сочи и Казань. А вот москвичи увидят мюзикл последний раз в марте».

Minval.az