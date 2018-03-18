«Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал Джонсон.
Также он заявил, что «сегодня Россия одинока и изолирована».
Ранее российский МИД объявил персонами нон грата 23 дипломатов посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в недельный срок.
Это было сделано в ответ на аналогичные действия Лондона в рамках ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
После этого Джонсон заявил, что гордится сотрудниками британского посольства, работающими в России.
Minval.az