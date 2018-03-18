Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает «бесполезными» ответные меры России по высылке 23 британских дипломатов. Об этом он написал в своей статье для издания The Sun.

«Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал Джонсон.

Также он заявил, что «сегодня Россия одинока и изолирована».

Ранее российский МИД объявил персонами нон грата 23 дипломатов посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в недельный срок.

Это было сделано в ответ на аналогичные действия Лондона в рамках ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

После этого Джонсон заявил, что гордится сотрудниками британского посольства, работающими в России.

Minval.az