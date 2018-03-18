Гражданин Румынии Константин Релиу официально мертв, причем, уже давно, десяток лет. Правда, о своей смерти он узнал только в январе этого года. После 20 лет работы поваром в Турции 63-летний мужчина вернулся домой в Румынию, и узнал, что его жена официально объявила его мертвым, , сообщает РБК.

С тех пор он пытается доказать властям, что жив, причем, безуспешно. Последней каплей, по его словам, стал минувший четверг, когда суд в городе Васлуй отказался отменить свидетельство о смерти, поскольку его просьба была подана «слишком поздно». «Я живой призрак», — цитирует Associated Press слова Релиу: «Я официально мертв, хотя я жив. У меня нет никаких денег, а так как я числюсь мертвым, я ничего не могу поделать».

Релиу говорит, что горит желанием отомстить своей жене, которая до последнего времени жила в Италии. «Я даже не уверен, разведен я или нет. Я не уверен, замужем она за кем-нибудь, или нет. Никто мне не скажет», — говорит «живой призрак». Между тем, агентство попыталось найти супругу Релиу в Италии, но безрезультатно.

Релиу объяснил, что он впервые отправился на работу в Турцию в 1992 году, а когда вернулся в 1995 году, то обнаружил, что жена ему изменяет. В 1999 году он решил вернуться в Турцию навсегда. Но в декабре прошлого года турецкие власти задержали его, так как у гастарбайтера истекла рабочая виза. В январе его депортировали в Румынию.

После приземления в аэропорту Бухареста и начались мытарства живого/мертвого румына. Пограничные чиновники заявили, что Релиу мертв, и долго допытывались — около шести часов — кто это перед ними выдает себя за мертвого. Они измеряли расстояние между глазами, чтобы проверить, соответствуют ли эти данные старой фотографии его паспорта, задавали ему вопросы о родном городе, например, где находилась ратуша, проверия его отпечатки пальцев.

В конце-концов пограничники сдались перед действительностью. «Они признали, что я — это я!» — рассказал Релиу. Увы, но власти в Барладе, где сейчас живет «призрак», остались глухи к фактам и голосу здравого смысла.

Minval.az