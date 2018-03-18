Правительство Узбекистана предлагает радикальные ограничения относительно празднования свадеб, которые отмечаются в стране с особой пышностью, сообщает РИА-Новости.

Так, в правительственном проекте закона предлагается уменьшить список приглашенных до 150 человек, запретить приглашать нескольких певцов и бронировать много свадебных автомобилей.

Также авторы документа предлагают угощать гостей меньшим количеством мяса.

Несколько дней назад президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев раскритиковал «бесстыдные» расходы на празднование свадеб, которые семьи не могут себе позволить.

Стоимость свадьбы обходится почти в 20 тысяч долларов в стране, где люди имеют в среднем троих детей, а ежемесячный доход составляет 100-300 долларов США.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на 20 кг мяса (для вечеринок), лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи», — заявил президент Мирзийоев. Он также пообещал запретить государственным чиновникам участвовать в чрезмерно пышных свадьбах.

Minval.az