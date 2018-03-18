Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.

По состоянию на 08:30 18 марта, части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции очистили от террористов город Африн, заявил президент на мероприятии, приуроченном к 103-й годовщине победы в битве при Чанаккале.

«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — цитирует Эрдогана «Анадолу».

По словам президента, турецкий народ продолжает упорную борьбу с вызовами как внутри страны, так и за рубежом, точно так же как и в дни битвы при Чанаккале.

Эрдоган пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона.

«Мы примем меры по обеспечению скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину», — сказал турецкий лидер.

Minval.az