Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

По данным ведомства, запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке«нереально».

Как заявил Лавров, «согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в «Договоре о нераспространении ядерного оружия», и Россия будет придерживаться пунктов именно этого документа, сообщают ИноСМИ.

Он также отметил, что на обстановку в мире влияют»вооружения в неядерном исполнении», «пресловутая система ПРО» и «другие факторы».

Договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты. Этот договор принят 7 июля 2017 года при поддержке 132 стран-членов ООН по итогам двух сессии Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрете ядерного оружия, что ведет к его полному уничтожению.

Как мы писали ранее, Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Представитель ЦЕРНа Арно Марсолье сообщил, что Россия уведомила организацию об отзыве заявки на членство в конце 2017 года.

При этом Марсолье подчеркнул, что сотрудничество ЦЕРНа и России «сильно как никогда» и отзыв заявки на членство на нем никак не скажется.

Представитель пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури в комментарии изданию N+1 также отметила, что страна необязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты.

Европейская ассоциация по ядерным исследованиям была создана в 1954 году. Тогда 12 европейских государств учредили исследовательский центр. Сейчас в ЦЕРН входят более 20 стран.

Россия официально подала заявку на получение статуса ассоциированного члена ЦЕРНа в декабре 2014 года после нескольких лет подготовки.

Статус ассоциированного члена ЦЕРНа позволяет стране направлять своих представителей в руководящие органы организации, а также получать заказы на производство оборудования для научных экспериментов на своей территории.

Ассоциированные члены ЦЕРНа платят ежегодный взнос. В 2013 году сообщалось, что для России такой взнос составит около 7,8 млн швейцарских франков в год.

В настоящий момент у России в ЦЕРНе статус страны-наблюдателя.

Напомним, ранее договор о запрете ядерного оружия подписал Казахстан, а перед этим его подписали 56 стран, ратифицировали — пять.

Minval.az