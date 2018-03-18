Свиновод из графства Эссекс Фергюс Хауи призывает составителей Оксфордского английского словаря исключить из него слова, выставляющие свиней в дурном свете.

Фермер считает, что устоявшиеся выражения типа eat like a pig — «жрать как свинья», pig-out — «обжорство» и porker — «жирный как свинья» не соответствуют действительности и вредят его бизнесу, пишет Daily Mail.

Хауи отмечает, что 90% людей любят вкус свинины, но только 30% покупают мясо каждую неделю из-за предрассудков, что оно жирное.

«Теперь в свиньях на 44% меньше жира, чем в 1970-е годы, люди же за это время стали толще на 30%. При этом сейчас мы используем животных, которые растут очень быстро, имеют хорошую структуру мышц, имеют хороший рост без лишнего жира», — подчеркнул фермер.

Британский совет по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB), выяснил, что современные свиньи значительно «стройнее» своих предков. Долгая селекция и повышения требований к содержанию и кормёжке свиней сделали своё дело. Многие выращивают пшеницу и ячмень для свиней на своей ферме, а за рацион для животных отвечает диетолог.

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