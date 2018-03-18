Министерство обороны Китая выразило решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал американский президент Дональд Трамп. По словам представителей ведомства, это является вмешательством во внутренние дела страны.

Как передает Газета.ру, об этом сообщают представители ведомства.

«Китайские вооруженные силы решительно выступают против американского «Закона о поездках на Тайвань». Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Китайские власти требуют, чтобы США не допустили реализации положений закона, прекратили официальные связи с Тайванем, продажу оружия и все контакты с вооруженными силами. По их словам, это позволит избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США.

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