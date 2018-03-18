На избирательном участке №8017 , открытом в помещении консульского отдела посольства России в Азербайджане проходит голосование в связи с выборами президента РФ.

Как сообщает Report, избирательный участок открыт 18 марта с 8.00 до 20.00.

На нем могут проголосовать российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

На участке проголосовал также временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев.

Ранее досрочное голосование было организовано по следующим адресам:

3 марта с 10:00 до 16:00 – г. Шеки, ул.М.Э.Расулзаде, 174 (здание Государственного драматического театра им. Сабита Рахмана);

10 марта с 10:00 до 16:00 – г. Лянкяран, ул.Академика Зарифы Алиевой, 99 (Культурный центр города Лянкяран);

17 марта с 10:00 до 16:00 – г. Гянджа, площадь Гейдара Алиева, Административное здание (комната Русской общины).

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