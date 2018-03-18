18 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммедом Баркиндо.
Minval.az
18 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммедом Баркиндо.
Minval.az
Дата: 2018/03/18 11:12
Раздел: Азербайджан, Важно
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