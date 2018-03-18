В Ферганском районе Ферганской области Узбекистана местные власти потребовали, чтобы учителя собирали и сдавали металлолом, сообщает Xabar.uz со ссылкой на учителя, отказавшегося разглашать свое имя.

По словам работника сферы образования, глава администрации приказал руководителям всех имеющихся в районе 62 школ и двух лицеев собрать и сдать по десять тысяч тонн металлолома, что значит примерно по 200 килограмм железных отходов на каждого учителя.

Как сообщил источник, никаких официальных распоряжений учебным заведениям не предоставили, но предупредили, что сдавать металлолом должны именно учителя, не вовлекая в процесс школьников. Между тем, учителям предоставили «альтернативу» в виде откупа из расчета 1000 сумов ($0,12) за каждый килограмм металла, то есть, отдать из своего кармана 200 тысяч сумов ($24,5), тогда как средняя зарплата школьного учителя составляет порядка одного миллиона сумов ($123).

Таким образом, местные власти напрямую нарушают запрет, изданный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым привлекать работников сфер образования и здравоохранения к заготовке и сдаче металлолома.

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