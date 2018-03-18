Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в воскресенье переизбрали Ли Кэцяна на второй срок в должности премьера Госсовета КНР (главы правительства).

Как сообщает ТАСС, его кандидатуру поддержали 2964 депутата, двое проголосовали против.

Кандидатура Ли Кэцяна на пост главы правительства была предложена председателем КНР Си Цзиньпином, днем ранее переизбранным на пост главы государства на второй срок. После утверждения премьер предложит кандидатуры своих заместителей, членов Госсовета, глав министерств, комиссий, председателя Народного банка Китая , генерального аудитора и начальника секретариата.

Minval.az