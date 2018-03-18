Завтра, 19-го марта, стартует предвыборная кампания к Президентским выборам, назначенным на 11-ое апреля.

Как передает Report, это находит свое отражение в Календарном Плане основных мероприятий и действий перед выборами Президента.

Проводить предвыборную кампанию в день или же за 1 день до выборов запрещено.

В день выборов – 11 апреля, в пределах и за пределами кабинок голосования будут убраны все материалы, относящиеся к предвыборной кампании.

Напомним, что последний срок сдачи необходимых документов для кандидатства в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК), истекает сегодня в 18:00.

До сих пор ЦИК зарегистрировал кандидатуру 8-ми участников на Президентских выборах. Список кандидатов состоит из, Ильхама Алиева, чья кандидатура выдвинута со стороны правящей партии Yeni Azərbaycan, Гудрета Гасангулиева, чья кандидатура выдвинута со стороны партии Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Араза Ализаде, чья кандидатура выдвинута со стороны партии Sosial Demokrat, Фараджа Гулиева, чья кандидатура выдвинута со стороны партии Milli Dirçəliş Hərəkatı, Рази Нуруллаева, чья кандидатура выдвинута со стороны Cəbhəçilərin təşəbbüs qrupu, Хафиза Гаджиева, чья кандидатура выдвинута со стороны партии Müasir Müsavat, Сардара Мамедова, чья кандидатура выдвинута со стороны партии Azərbaycan Demokrat и Захида Оруджа, кто сам выдвинул свою кандидатуру.

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