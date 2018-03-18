Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в скором времени может покинуть пост, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2» .

В отставку уйдут и несколько других членов правящей команды.

По информации СМИ, возможный уход Квирикашвили стал активно обсуждаться после публикации главой правительства открытого письма в адрес российских властей с призывом наладить отношения между двумя странами. Как передает телеканал, в грузинском правительстве разделились мнению относительно взаимоотношений с российской стороной, а окончательное решение об отставке принимает основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Вместе с нынешним премьером свои посты могут покинуть глава МВД Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе.

Minval.az