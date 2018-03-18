Сегодня в поселке Вейисли Горанбойского района была обнаружена ручная граната.

Как передает Report, информация об этом поступила в ANAMA из службы вызова «102» Министерства Внутренних Дел.

Специалисты Агенства провели осмотр на краю дороги вышеуказанной территории, и в результате неотложных оперативно-сыскных мероприятий была обнаружена одна ручная граната F-1, которая была отправлена в центр уничтожения Агенства, для обезвреживания.

На окрестности в 300 метров от места обнаружения гранаты был проведен осмотр. Других опасных устройств или предметов обнаружено не было.

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