Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что в стране многие военнослужащие готовы к военному перевороту. Об этом она рассказала в интервью «Стране.ua».

«Даже против Януковича, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную Раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — сказала она.

По словам Савченко, таких военных на Украине «более чем достаточно».

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