Не менее 16 мигрантов из Турции погибли при попытке доплыть до Греции на деревянной лодке.

Как передает Лайф, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла в районе острова Агатониси в Эгейском море. По словам правоохранителей, среди погибших шестеро детей.

Всего в лодке находился 21 человек. На берег сумели выбраться две женщины и один мужчина, которые обратились за помощью. Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.

Minval.az