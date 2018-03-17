Не менее 16 мигрантов из Турции погибли при попытке доплыть до Греции на деревянной лодке.
Как передает Лайф, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Τραγωδία με 16 νεκρούς μετανάστες στο Αγαθονήσι — https://t.co/pFuZ9IiDuO pic.twitter.com/lFrbyOwUoO
— Press4u.gr (@press4ugr) 17 марта 2018 г.
Трагедия произошла в районе острова Агатониси в Эгейском море. По словам правоохранителей, среди погибших шестеро детей.
Всего в лодке находился 21 человек. На берег сумели выбраться две женщины и один мужчина, которые обратились за помощью. Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.
Minval.az