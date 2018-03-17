ВМС США в субботу приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia.

Как передает РИА Новости, церемония ввода субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Прямая трансляция мероприятия велась в Twitter американских ВМС.

USS Colorado стала 15-ой многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступившей на вооружение США. Ее водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более 10 метров. Подлодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.

Субмарина предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.

Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратам

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