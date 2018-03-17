Выборы президента России Владимира Путина (это не опечатка, ибо другого исхода не ожидается), которые пройдут уже 18 марта взбудоражили армянскую общественность и отдельных аналитиков.

Антироссийские настроение и без того были сильны в этой стране и, возможно, подпитывались влиянием из-за рубежа, прежде всего из США, что стало известно из «слива» в специализированные блоги компромата на ряд высших чиновников Армении, завербованных американскими спецслужбами и работающими против интересов России в Армении. В списке завербованных оказались зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян, министр обороны Виген Саркисян, глава МЧС Давид Тоноян, несколько высших чиновников Аппарат президента – Ара Сагателян и Алексан Арутюнян. Армянское издание Armenian Report по этому поводу отмечает, что налицо работа российских спецслужб (сливших информацию).

И вот уже председатель Национального клуба прессы Нарине Мкртчян отмечает, что это крайне опасный и губительный подход (для Армении) проводить пропаганду в духе «всегда с Россией». Она в беседе с ереванским порталом «Первый информационный» призвала соотечественников не поддерживать и «не мечтать о победе Путина»…

Недавний поездку в Армению парламентской делегации России во главе с Константином Косачевым в Ереване уже посчитали проявлением слабости Москвы, вызванной «истерикой». Мол, Армения и «НКР» налаживают отношения с США, а северному соседу это не нравится. Именно поэтому, по мнению армянского обозревателя Наиры Айрумян, Константин Косачев и сделал свое заявление, согласно которому Россия уже продает оружие Азербайджану «не в тех масштабах», что прежде.

«Видимо, таким образом Россия попыталась ответить на главный «аргумент» армян: даже российские эксперты признают, что продажи оружия Азербайджану являются самой больной темой в отношениях с Арменией. И этот «аргумент» Ереван может в какой-то момент использовать для суверенизации и диверсификации внешней политики», — открыто говорит армянский аналитик. Может ли быть яснее намек на то, что Ереван в любой момент готов предать Россию?

Даже Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, известная достаточно откровенными проармянскими взглядами, уже вызывает раздражение в Ереване. Причина? На днях она, отвечая на запрос заявила, что в России нет постоянного представительства «НКР», что вызвало возмущение в армянской блогосфере и СМИ.

Продолжим цитировать Наиру Айрумян: «Вернула ли Россия «доверие» Армении заявлением Косачева о «масштабах оружия»? Стало ли это веским доводом против сближения Армении и США? И как в Армении относятся к тому, что Россия с подачи Азербайджана вмешивается в политику Армении?».

Армянские СМИ сообщают, что совместное заседание парламентских комиссий по внешним отношениям России и Армении прошло в Ереване в напряженной обстановке. После заседания председатель армянской комиссии Армен Ашотян заявил, что российская сторона должна (! – все и всегда ДОЛЖНЫ Армении — Ред.) научиться выслушивать армян.

Дальше: Ереванское издание «Лрагир» назвало поездку Константина Косачева и его заявления о сокращении поставок российского оружия «типичным российским лицемерим», так как Россия «начинает нуждаться в армянах». Правда, в чем эта «нужда» заключается, издание не уточняет.

Подобный накал антироссийских страстей не может не беспокоить армянскую элиту. И не случайно президент (хотя его уже можно называть экс-президентом – Ред.) Армении Серж Саргсян на встрече все с тем же председателем Комитета Совета Федерации по международным делам РФ Константином Косачевым заявил, что Армения хочет наладить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми интеграционными объединениями. Речь идет о Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе, то есть о желании усидеть на двух стульях.

Константин Косачев – человек не глупый. И, скорее всего, он сделал выводы из поездки в Армению. Тем более, если он встречался с Арменом Ашотяном, который в конце февраля возглавлял делегацию Национального собрания Армении на проводимой в ФРГ по инициативе фонда Фридриха Эберта конференции на тему «ЕС – Армения: сотрудничество, перспективы». Армен Ашотян сейчас – сторонник качественно новых отношений между Ереваном и Брюсселем, хотя еще в 2014 году он был самым рьяным сторонником Евразийского экономического союза. Но времена и обстоятельства меняются, а с ними иногда меняются и люди.

…Последний штрих, который расставляет все точки над «i»: история с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Москва обвиняется в убийстве и терроризме, пишет по этому поводу ереванский аналитик Саргис Арцруни. И добавляет: … «образ России для нас – армян, был разоблачен еще 20 лет назад, когда даже наше пророссийское общество убедилось, что кровавые следы 27 октября 1999 года ведут в Москву».

Вот такой союзник у России на Кавказе, всегда держит камень за пазухой и при удобном случае бросает его в спину.

Наир Алиев

Minval.az